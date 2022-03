Guerra in Ucraina, bombe a grappolo su Kharkiv. Kiev sotto attacco non-stop. La Bielorussia si sfila: “Non parteciperemo a operazioni”. Draghi: “Il Cremlino abbandoni il conflitto” (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «Ucraina neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno» Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. La Farnesina: «Italiani lascino la capitale anche in treno»

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - GeorgeDiamanto3 : RT @_Nico_Piro_: #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Nella tra… - angie_flame : RT @DiegoFusaro: Zelensky chiede l'annessione alla UE. Non solo la Nato, dunque. Anche la Ue. Costui non è un eroe: sta sacrificando il suo… -