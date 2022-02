Gogol' e la guerra di Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono un appassionato di letteratura russa, ho avuto il privilegio di tradurre alcuni dei capolavori, di quella letteratura, e da qualche anno ho il piacere di guidare dei gruppi di appassionati, come me, sui luoghi dove la letteratura russa è nata e si è sviluppata. A Pietroburgo, tra le altre cose, vediamo il ponte dove hanno rubato il cappotto a Akakij Akakievic, il protagonista del Cappotto di Gogol’ e, per via dell’assessore di collegio Kovalëv, protagonista del Naso, sempre di Gogol’, entriamo nella cattedrale di Kazan’. Nel racconto, come si sa, Kovalëv si sveglia un mattino e scopre di non avere più il naso. Si butta una sciarpa sulla faccia, esce, e vede il proprio naso, in divisa, salire su una carrozza. Gli sembra che si comporti come se avesse un grado più alto del suo, consigliere di stato, almeno; si mette a correre dietro la carrozza e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono un appassionato di letteratura russa, ho avuto il privilegio di tradurre alcuni dei capolavori, di quella letteratura, e da qualche anno ho il piacere di guidare dei gruppi di appassionati, come me, sui luoghi dove la letteratura russa è nata e si è sviluppata. A Pietroburgo, tra le altre cose, vediamo il ponte dove hanno rubato il cappotto a Akakij Akakievic, il protagonista del Cappotto di’ e, per via dell’assessore di collegio Kovalëv, protagonista del Naso, sempre di’, entriamo nella cattedrale di Kazan’. Nel racconto, come si sa, Kovalëv si sveglia un mattino e scopre di non avere più il naso. Si butta una sciarpa sulla faccia, esce, e vede il proprio naso, in divisa, salire su una carrozza. Gli sembra che si comporti come se avesse un grado più alto del suo, consigliere di stato, almeno; si mette a correre dietro la carrozza e ...

adelchifrattaro : @maurizioacerbo Voglio sperare,ma non ci credo,che la profonda ignoranza sulla lunga storia dell'Ukraina non abbia… - noncedialogo : @DoloresParmegg1 @AlbertoLetizia2 Ascoltavo oggi su rai 3 Fahrenheit. Parecchi Russi hanno parenti o sono discenden… - songase975 : RT @justLucreziaM: No gente, leggo certi tweet, ma certi tweet... La colpa della guerra è anche di chi è andato a fare l'Erasmus in Russia,… - giovann92669360 : RT @justLucreziaM: No gente, leggo certi tweet, ma certi tweet... La colpa della guerra è anche di chi è andato a fare l'Erasmus in Russia,… - justLucreziaM : No gente, leggo certi tweet, ma certi tweet... La colpa della guerra è anche di chi è andato a fare l'Erasmus in Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Gogol guerra Sull'Ucraina l'Anpi ha deciso da che parte stare: "La colpa è dell'occidente" Putin? Non pervenuto La russificazione di Gogol' La guerra in Ucraina sarebbe stata innescata dall'occidente e dal suo allargamento a est, che avrebbe provocato la Russia inducendola a reagire. La ...

La bellezza di Kiev: storia, simboli e coraggio di una città in guerra ... prima della guerra, si poteva girare tranquillamente grazie ad un efficiente sistema di trasporti ... un luogo amato da letterati di grande successo come Gogol e Bulgakov. Alle due cattedrali già ...

MONDO RUSSO La grande guerra della piccola Russia AsiaNews Ucrania, sus escritores y las batallas perdidas Revisamos las novelas de autores ucranianos para entender por qué las guerras han dejado profundas cicatrices en su país.

Ucrania y Rusia, a través de Gogol y Solzhenitsyn En 1970, Alexandr Solzhenitsyn, el escritor e historiador de padre ruso y madre ucraniana, publicó un ensayo titulado “Carta a los dirigentes de la Unión Soviética” que para el historiador Jean Meyer ...

Putin? Non pervenuto La russificazione di' Lain Ucraina sarebbe stata innescata dall'occidente e dal suo allargamento a est, che avrebbe provocato la Russia inducendola a reagire. La ...... prima della, si poteva girare tranquillamente grazie ad un efficiente sistema di trasporti ... un luogo amato da letterati di grande successo comee Bulgakov. Alle due cattedrali già ...Revisamos las novelas de autores ucranianos para entender por qué las guerras han dejado profundas cicatrices en su país.En 1970, Alexandr Solzhenitsyn, el escritor e historiador de padre ruso y madre ucraniana, publicó un ensayo titulado “Carta a los dirigentes de la Unión Soviética” que para el historiador Jean Meyer ...