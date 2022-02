Giorgio Armani e la scelta di sfilare in silenzio: “Il battito del mio cuore per la sofferenza dei bambini costretti a scappare”. E non trattiene le lacrime (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Qualche ora prima dell’inizio ho pensato: che cosa posso fare per quello che sta succedendo? Non era qualcosa che potevo fare con i soldi e con i vestiti. Un segnale che anche se non ci fermiamo non vogliamo festeggiare. Ho detto: non voglio la musica! Volevo segnalare con il battito del cuore la sofferenza di questi bambini costretti a scappare. Quindi ho pensato che la cosa migliore era dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché c’è qualcosa intorno a noi che ci disturba molto. E dietro le ragazze erano emozionate, più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%”. Non trattiene la commozione Giorgio Armani e parla ai giornalisti con la voce incrinata dall’emozione e gli occhi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Qualche ora prima dell’inizio ho pensato: che cosa posso fare per quello che sta succedendo? Non era qualcosa che potevo fare con i soldi e con i vestiti. Un segnale che anche se non ci fermiamo non vogliamo festeggiare. Ho detto: non voglio la musica! Volevo segnalare con ildelladi questi. Quindi ho pensato che la cosa migliore era dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché c’è qualcosa intorno a noi che ci disturba molto. E dietro le ragazze erano emozionate, più che per qualsiasi musica, erano davvero comprese e i capi ne hanno guadagnato al 100%”. Nonla commozionee parla ai giornalisti con la voce incrinata dall’emozione e gli occhi ...

Advertising

repubblica : Le lacrime di Giorgio Armani per i bambini ucraini. Sfila in silenzio, in prima fila Liliana Segre [di Serena Tibal… - fanpage : Re Giorgio sceglie di sfilare senza musica in segno di rispetto per l'Ucraina alla #MilanoFashionWeek… - FQMagazineit : Giorgio Armani e la scelta di sfilare in silenzio: “Il battito del mio cuore per la sofferenza dei bambini costrett… - CostGdc : RT @PaolaDellAira2: Giorgio Armani e la sfilata in silenzio: niente musica, c’è dolore e solidarietà! Armani fa sfilare modelli e modelle i… - _kainaaa_M : RT @The_AineemStore: Sales ? Dee oclepo ?208,000 Giorgio Armani ?685,000 -