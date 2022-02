Fedez sul montaggio di LOL 2: “Hanno messo risate dove non ridevamo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è Fuori sono ormai online da giorni ed anche Fedez se le è guardate tutte. Quest’anno al suo fianco non c’è più Mara Maionchi ma Frank Matano, concorrente dalla risata facile della scorsa edizione. E sono proprio le loro risate ad esser sembrate “strane” a Fedez dopo aver visto il prodotto finito su Prime Video. “Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, Hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo“. Il rapper non ha tutti i torti, anche al popolo del ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è Fuori sono ormai online da giorni ed anchese le è guardate tutte. Quest’anno al suo fianco non c’è più Mara Maionchi ma Frank Matano, concorrente dalla risata facile della scorsa edizione. E sono proprio le loroad esser sembrate “strane” adopo aver visto il prodotto finito su Prime Video. “Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me,delle nostrein cose in cui non. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo“. Il rapper non ha tutti i torti, anche al popolo del ...

