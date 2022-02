Dieci anni con Lucio Dalla (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dieci anni senza Lucio Dalla, . Perché i grandi non muoiono mai. Ancora non sembra vero, questo uomo “peloso fuligginoso gradevolmente deforme”, simile al dio Efesto come lo vede Giorgio Bocca in una memorabile intervista su l’Espresso, altro che intervista, fu un duello fra due primedonne. “Ciao Dalla, sei l’intervista più difficile che mi sia capitata”, chiudeva Bocca dopo due ore di finte, controfinte, scarti, “i bolognesi sono degli amabili figli di puttana”. Ognuno aveva il suo Lucio. Renato Zero, che ai tempi girava con una gallina al guinzaglio, lo ricorda chiuso nell’ascensore della RCA, seduto accovacciato per ore, un pazzo vero, di quelli destinati a sbocciare dopo lunga inevitabile gavetta perché ai folli ci vuole di più per farsi capire. Oggi non ne fanno più così, oggi ci ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)senza, . Perché i grandi non muoiono mai. Ancora non sembra vero, questo uomo “peloso fuligginoso gradevolmente deforme”, simile al dio Efesto come lo vede Giorgio Bocca in una memorabile intervista su l’Espresso, altro che intervista, fu un duello fra due primedonne. “Ciao, sei l’intervista più difficile che mi sia capitata”, chiudeva Bocca dopo due ore di finte, controfinte, scarti, “i bolognesi sono degli amabili figli di puttana”. Ognuno aveva il suo. Renato Zero, che ai tempi girava con una gallina al guinzaglio, lo ricorda chiuso nell’ascensore della RCA, seduto accovacciato per ore, un pazzo vero, di quelli destinati a sbocciare dopo lunga inevitabile gavetta perché ai folli ci vuole di più per farsi capire. Oggi non ne fanno più così, oggi ci ...

