(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno denunciato a piede libero unadel rione Don Guanella: ha indebitamente percepito ildida marzo scorso per una somma complessiva di 13.387. I Carabinieri hanno accertato che la donna – all’atto della richiesta del beneficio – aveva omesso di comunicare che nel proprio nucleo familiare ci fosse il marito che era recluso presso il carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere del reato di truffa aggravata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

cronachecampane : Napoli, marito in carcere e lei col reddito di cittadinanza: denunciata una 38enne - anteprima24 : ** Denunciata 38enne: 13mila euro di reddito di cittadinanza non dovuti ** - PeriferiamoNews : Rione Don Guanella, più di 13mila euro di RDC percepiti illecitamente: 38enne denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciata 38enne

anteprima24.it

La donna è stata quindie il suo sussidio è stato revocato dall'Inps. Le fiamme gialle ... Laavrebbe percepito di sussidio tra il febbraio del 2020 e il giugno del 2021, circa 14.000 ...Presa e portata in Questura, laè stataall'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Alla donna è stato inoltre ...I Carabinieri della Compagnia #Napoli Vomero hanno denunciato a piede libero una 38enne del rione don Guanella che dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.Più di 13mila euro di reddito di cittadinanza percepiti illecitamente. Per questo, i carabinieri hanno denunciato una donna di 38 anni, del rione Don Guanella, che dovrà ...