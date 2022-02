Da Siri a Quinn: l'assistente vocale di Apple diventa gender neutral, per una maggiore inclusione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiamerà Quinn e sarà " gender neutral ": d'ora in poi su iPhone, iPad, Mac o Apple Watch sarà una voce non gendrizzata a rispondere alle vostre domande, curiosità, richieste. Dopo anni di voci ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiameràe sarà "": d'ora in poi su iPhone, iPad, Mac oWatch sarà una voce non gendrizzata a rispondere alle vostre domande, curiosità, richieste. Dopo anni di voci ...

