Covid: Marche, - 25,5% casi in una settimana, +579 in 24 ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le Marche chiudono la settima con 9.903 casi positivi (tasso di incidenza 660 su 100mila abitanti), e una riduzione del 25,5% rispetto alla settimana precedente, quando i casi sono stati 13.139 (tasso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lechiudono la settima con 9.903positivi (tasso di incidenza 660 su 100mila abitanti), e una riduzione del 25,5% rispetto allaprecedente, quando isono stati 13.139 (tasso ...

