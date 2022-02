Bambini farfalla: quando la pelle diventa un nemico (Di lunedì 28 febbraio 2022) Molti di voi avranno già sentito parlare dei cosiddetti Bambini farfalla. Questi piccoli sono affetti da una rara malattia genetica molto dolorosa. Ma di cosa si tratta esattamente? Bambini farfalla – curiosauro.itLa pelle dei Bambini farfalla I Bambini farfalla hanno una pelle di cristallo, perché soffrono di una rara malattia genetica che provoca vesciche cutanee molto dolorose: si tratta dell’epidermolisi bollosa. Questi Bambini vengono chiamati in questo modo perché la loro epidermide è fragile come le ali di una farfalla. Un caso molto conosciuto è stato quello di Jonathan Pitre, il bambino farfalla di Ottawa, deceduto nel 2018 proprio a causa di questa terribile ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Molti di voi avranno già sentito parlare dei cosiddetti. Questi piccoli sono affetti da una rara malattia genetica molto dolorosa. Ma di cosa si tratta esattamente?– curiosauro.itLadeihanno unadi cristallo, perché soffrono di una rara malattia genetica che provoca vesciche cutanee molto dolorose: si tratta dell’epidermolisi bollosa. Questivengono chiamati in questo modo perché la loro epidermide è fragile come le ali di una. Un caso molto conosciuto è stato quello di Jonathan Pitre, il bambinodi Ottawa, deceduto nel 2018 proprio a causa di questa terribile ...

