Ucraina, emergenza profughi: migliaia in fila ai confini. I sindaci italiani in campo (Di domenica 27 febbraio 2022) Le conseguenze del conflitto si abbattono sulla popolazione in Ucraina. I profughi. In Italia numerosi sindaci si dicono pronti ad accoglierli. «Decine di primi cittadini della Lega offrono... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) Le conseguenze del conflitto si abbattono sulla popolazione in. I. In Italia numerosisi dicono pronti ad accoglierli. «Decine di primi cittadini della Lega offrono...

Advertising

NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Link4Universe : Ehi, giusto per ricordarvi che stiamo vivendo non solo durante una pandemia globale e l'invasione militare dell'Ucr… - MSF_ITALIA : #RussiaUkraineConflict Preoccupazione per le conseguenze del conflitto sulla popolazione #ucraina. Siamo stati cos… - MarilenaRomano6 : RT @UNHCRItalia: Abbiamo intensificato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare la popolazione civile in fuga dall… - casino90210 : RT @Leon4rd__: Emergenza climatica, energetica, sanitaria, Ucraina. Emergenze continue per tenerci in ostaggio e revocarci con qualsiasi s… -