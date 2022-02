Ucraina: console Piemonte 'sono ore drammatiche, aiutateci' (Di domenica 27 febbraio 2022) Chiedono "l'immediato ritiro delle truppe russe dall'Ucraina, sanzioni più dure verso il regime russo e il sostegno dell'Italia ai profughi di guerra" i manifestanti che oggi pomeriggio sono tornati ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Chiedono "l'immediato ritiro delle truppe russe dall', sanzioni più dure verso il regime russo e il sostegno dell'Italia ai profughi di guerra" i manifestanti che oggi pomeriggiotornati ...

Advertising

LegaSalvini : UCRAINA, SALVINI RIBADISCE: STOP ALLE BOMBE E ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI Questa mattina Matteo Salvini ha fatto visi… - VincenzoDeLuca : GUERRA IN UCRAINA, DALLA CAMPANIA AIUTI E COLLABORAZIONE. COLLOQUIO CON IL CONSOLE UCRAINO A NAPOLI La mia dichiar… - mttslv : Il mondo: preoccupato per la situazione tra Russia e Ucraina Il console cinese in Pakistan: guarda questo canetto i… - tuttonapoli : Guerra in Ucraina, dalla Campania aiuti e collaborazione: De Luca incontra il console Kovalenko - Torrechannelit : Guerra in Ucraina – Dalla Campania aiuti e collaborazione, colloquio tra De Luca e console ucraino a Napoli -