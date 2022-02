Totti e Blasi, un amico decide di svelare che: “Francesco sta …” (Di domenica 27 febbraio 2022) Più passano i giorni e più Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere i protagonisti assoluti del gossip. Ormai da diversi giorni si parla infatti di separazione e nonostante l’ex capitano della Roma abbia smentito tali voci attraverso dei video condivisi sui social ecco che i gossip su Totti e Ilary continuano ad essere sempre più insistenti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta molto parlando delle dichiarazioni rilasciate da una persona vicina a Totti che avrebbe confermato la crisi nella coppia. Gossip e indiscrezioni sul matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi Se da una parte Francesco Totti ha provato a mettere fine alle voci relative ad una presunta crisi nel matrimonio con la conduttrice ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 febbraio 2022) Più passano i giorni e piùe Ilarycontinuano ad essere i protagonisti assoluti del gossip. Ormai da diversi giorni si parla infatti di separazione e nonostante l’ex capitano della Roma abbia smentito tali voci attraverso dei video condivisi sui social ecco che i gossip sue Ilary continuano ad essere sempre più insistenti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta molto parlando delle dichiarazioni rilasciate da una persona vicina ache avrebbe confermato la crisi nella coppia. Gossip e indiscrezioni sul matrimonio trae IlarySe da una parteha provato a mettere fine alle voci relative ad una presunta crisi nel matrimonio con la conduttrice ...

