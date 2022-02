Torino Cagliari LIVE: squadre in campo per l’inno della Serie A (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Cagliari, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Cagliari 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Cagliari 0-0: risultato e tabellino Torino (3-4-2-1): Milinkovi?-Savi?; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda, Luki?, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Belotti. A disp. Nerisha, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 27ª giornata diA 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grande, match valido per la 27ª giornataA 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Milinkovi?-Savi?; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda, Luki?, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Belotti. A disp. Nerisha, ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Cagliari ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 12:35 ??#TorinoCagliari #SFT - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - sportli26181512 : Torino, Vagnati sul rinnovo di Belotti: 'C'è uno spiraglio. Ne parleremo a fine stagione': Il direttore sportivo de… - owwk080 : Diretta streaming Torino-Cagliari - SportMadDan : #SerieA @SerieA Torino @TorinoFC_1906 0-0 Cagliari @CagliariCalcio -