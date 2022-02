Swift, Russia esclusa: cos’è e cosa significa? (Di domenica 27 febbraio 2022) In seguito agli epidosi di guerra fra Russia e Ucraina degli ultimi giorni lo Swift e la possibilità di escludere la Russia sono entrati al centro del dibattito internazionale. Una decisione che è sembrata all’inizio in grado di spaccare tutto l’Occidente con da un lato USA e Inghilterra pronti ad attuare la misura contro la Russia e dall’altro Germania, Italia, Austria e Cipro pronte a vagliare altre alternative. Ma cos’è lo Swift e cosa significa escludere la Russia dal sistema? Swift, cos’è e cosa significa? Lo Swift acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications è considerato il meccanismo più efficiente per controllare e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) In seguito agli epidosi di guerra frae Ucraina degli ultimi giorni loe la possibilità di escludere lasono entrati al centro del dibattito internazionale. Una decisione che è sembrata all’inizio in grado di spaccare tutto l’Occidente con da un lato USA e Inghilterra pronti ad attuare la misura contro lae dall’altro Germania, Italia, Austria e Cipro pronte a vagliare altre alternative. Maloescludere ladal sistema?? Loacronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications è considerato il meccanismo più efficiente per controllare e ...

