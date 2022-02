Spalletti: «Ora voglio vedere chi dice che la squadra non ha carattere» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn la grande vittoria contro la Lazio all’Olimpico «Bisogna raccontarla, nel secondo tempo abbiamo meritato. vero che ci siamo messi in discussione con l’euro gol di Pedro, ma prima c’erano state altre cose buone fatte da noi. Secondo me per quello che è stato il secondo tempo, la squadra ha meritato. Poi quello che mi piace sottolineare è che tuti rompono a questa squadra che non ha carattere, ora voglio vedere chi lo dice. Abbiamo giocato una partita in cui si è messo in evidenza che il carattere questa squadra ce l’ha. Il pareggio a Cagliari non si può fare, oggi ha vinto con la Juve. la partita con il Barcellona è colpa mia e poi loro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn la grande vittoria contro la Lazio all’Olimpico «Bisogna raccontarla, nel secondo tempo abbiamo meritato. vero che ci siamo messi in discussione con l’euro gol di Pedro, ma prima c’erano state altre cose buone fatte da noi. Secondo me per quello che è stato il secondo tempo, laha meritato. Poi quello che mi piace sottolineare è che tuti rompono a questache non ha, orachi lo. Abbiamo giocato una partita in cui si è messo in evidenza che ilquestace l’ha. Il pareggio a Cagliari non si può fare, oggi ha vinto con la Juve. la partita con il Barcellona è colpa mia e poi loro ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - Ek_Ooh : RT @NicoSchira: Luciano #Spalletti senza freni a Dazn: “La nostra è una grande squadra. Se non vinci lo scudetto hai fallito? È una storia… - Clement84169344 : RT @MarcoGiordano6: Le lacrime di Spalletti nel post-partita sono quelle di tutte che si emozionano con questi colori. Ed ora c'è un sogno.… - J_Mc03 : RT @NicoSchira: Luciano #Spalletti senza freni a Dazn: “La nostra è una grande squadra. Se non vinci lo scudetto hai fallito? È una storia… - Clement84169344 : RT @NicoSchira: Luciano #Spalletti senza freni a Dazn: “La nostra è una grande squadra. Se non vinci lo scudetto hai fallito? È una storia… -