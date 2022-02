Silvio Berlusconi, bacio appassionato da Cracco in Galleria: la merenda con la fidanzata Marta Fascina e i nipoti (Di domenica 27 febbraio 2022) Silvio Berlusconi da Cracco in Galleria. Puntata in centro a Milano per il leader di Forza Italia prima della partita a San Siro Milan-Udinese: l’ex presidente del consiglio si è concesso una golosa merenda insieme alla compagna Marta Fascina e ai suoi nipoti. Dopo la notizia, poi smentita, del presunto matrimonio, la coppia torna a farsi vedere insieme in centro a Milano. Accomodati nel dehors a piano terra, che affaccia direttamente sul passaggio della Galleria Vittorio Emanuele, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno attrato subito la curiosità di una piccola folla turisti e curiosi che si sono accalcati fuori dal locale per scattare video e foto. Tra spremute e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 febbraio 2022)dain. Puntata in centro a Milano per il leader di Forza Italia prima della partita a San Siro Milan-Udinese: l’ex presidente del consiglio si è concesso una golosainsieme alla compagnae ai suoi. Dopo la notizia, poi smentita, del presunto matrimonio, la coppia torna a farsi vedere insieme in centro a Milano. Accomodati nel dehors a piano terra, che affaccia direttamente sul passaggio dellaVittorio Emanuele,hanno attrato subito la curiosità di una piccola folla turisti e curiosi che si sono accalcati fuori dal locale per scattare video e foto. Tra spremute e ...

