Sci di fondo oggi | 10 e 15 km Lahti 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 27 febbraio 2022) 10 km a tecnica classica femminile, 15 km a tecnica classica maschile. Le due partenze a intervalli fanno da chiusura a questo breve weekend di Coppa del Mondo che si disputa a. Per la Finlandia un nuovo capitolo dopo i successi di Klaebo e Sundling nelle sprint. Prima gara sul suolo patrio per Iivo Niskanen, che ormai a livello sportivo è sostanzialmente uno degli uomini più in vista dell’intera Finlandia dopo aver vinto tre ori in fila in tre differenti Olimpiadi. Una gara, questa, dall’alta tradizione per quel che èstessa nel panorama dello sci di. Italia: in gara tra gli uomini Paolo Ventura, Simone Daprà, Giandomenico Salvadori, Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino. Tra le donne, invece, ci sono Caterina Ganz e la classe 1998 Martina Bellini. Si terràla coppia di gare a tecnica ...