Roma | al Dipartimento di Scienze Statistiche un convegno per ricordare Giovanni Battista Sgritta

Roma – Giovedì 3 e venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 9, presso l'Aula I del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza", si terrà il convegno scientifico "Lo studio e la ricerca, l'insegnamento e l'impegno socio-politico" in ricordo, a un anno dalla scomparsa, del professore emerito di Sociologia, Giovanni Battista Sgritta. L'evento vuole essere l'occasione per ricordare lo studioso, attraverso l'originalità e l'attualità del suo pensiero e dei suoi insegnamenti che ancora oggi influenzano il lavoro quotidiano di colleghi, allievi e amici. Attraverso la riflessione sugli studi e i progetti di Sgritta, gli ospiti del convegno cercheranno di evidenziare ...

