Real pigliatutto | Haaland e Mbappé | ecco il progetto Galacticos 3 0

(Di domenica 27 febbraio 2022) E dopo anni di austerity e lavori in corso, alla Casa Blanca sono pronti per lanciare ilGalcticos 3.0. Quello per tornare 'Reyes de Europa', per tentare l'assalto alla quattordicesima ...

E dopo anni di austerity e lavori in corso, alla Casa Blanca sono pronti per lanciare il progetto Galcticos 3.0. Quello per tornare 'Reyes de Europa', per tentare l'assalto alla quattordicesima ...Italiaai premi Globe Soccer a Dubai. Nell'ordine: la nazionale di premiata come squadra dell'... il francese, prossimo a passare alMadrid, alza questo trofeo per la prima volta.E’ finita “solo” 1-0, con l’unico gol del big match europeo a recupero inoltrato siglato dall’asso francese di sponda Paris Saint-Germain e verdetto rimandando al duello di ritorno al Santiago ...