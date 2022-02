Paul Heyman: “Lavorare con The Undertaker è stato un onore” (Di domenica 27 febbraio 2022) The Undertaker entrerà nella Hall of Fame di quest’anno e molte sono le personalità che hanno parlato di lui subito dopo l’annuncio del suo ingresso. Tra queste vi è Paul Heyman, legato al Phenom fin dai tempi della WCW, quando per breve tempo è stato suo manager on-screen. Heyman ha parlato al The Zaslow Show, rivelando alcuni particolari delle sue passate esperienze col Deadman, aggiungendo che è stato sempre un grande onore poter Lavorare con lui. Heyman e il Phenom Il manager di New York ha dunque dichiarato:“E’ stato un onore Lavorare con lui perché, per molti anni, è stato la coscienza degli spogliatoi della WWE. E’ come il pistolero vendicativo che ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 27 febbraio 2022) Theentrerà nella Hall of Fame di quest’anno e molte sono le personalità che hanno parlato di lui subito dopo l’annuncio del suo ingresso. Tra queste vi è, legato al Phenom fin dai tempi della WCW, quando per breve tempo èsuo manager on-screen.ha parlato al The Zaslow Show, rivelando alcuni particolari delle sue passate esperienze col Deadman, aggiungendo che èsempre un grandepotercon lui.e il Phenom Il manager di New York ha dunque dichiarato:“E’uncon lui perché, per molti anni, èla coscienza degli spogliatoi della WWE. E’ come il pistolero vendicativo che ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: 'Lavorare con The Undertaker è stato un onore' - - SpazioWrestling : WWE: Paul Heyman non ha dubbi, Roman Reigns è il più grande di sempre #RomanReigns #WWE #PaulHeyman - DartNose : Paul Heyman è più bravo a simulare i turn face. - TSOWrestling : È stato Paul Heyman in persona ad annunciare a #WWERaw la prossima difesa del #WWETitle! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Heyman Cesaro ha deciso di lasciare la WWE, ecco tutti i dettagli Da ricordare anche la partnership con Paul Heyman, che alla fine portò in un nulla di fatto. Anche Seth Rollins ha voluto commentare la notizia della sua dipartita, postando su Twitter una gif tratta ...

Wonka: Hugh Grant nel cast del film con Timothée Chalamet Paul King , il regista dietro la serie di Paddington , firma la regia di Wonka . David Heyman produce. Insieme a Timothée Chalamet , il cast comprende anche Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia ...

Paul Heyman elogia Roman Reigns in vista del suo match a Wrestlemania 38 World Wrestling Paul Heyman elogia Roman Reigns in vista del suo match a Wrestlemania 38 La WWE ha recentemente confermato che Brock Lesnar e Roman Reigns faranno parte della Night 2, o Wrestlemania Sunday, proprio in occasione dello Showcase of the Immortals di quest’anno, dove avranno u ...

WWE: Paul Heyman non ha dubbi, Roman Reigns è il più grande di sempre Paul Heyman è al fianco di Roman Reigns da oltre un anno, i due hanno una chimica mostruosa sia fuori che dentro il ring. Durante una recente intervista, Paul Heyman ha rivelato che secondo lui Roman ...

Da ricordare anche la partnership con, che alla fine portò in un nulla di fatto. Anche Seth Rollins ha voluto commentare la notizia della sua dipartita, postando su Twitter una gif tratta ...King , il regista dietro la serie di Paddington , firma la regia di Wonka . Davidproduce. Insieme a Timothée Chalamet , il cast comprende anche Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia ...La WWE ha recentemente confermato che Brock Lesnar e Roman Reigns faranno parte della Night 2, o Wrestlemania Sunday, proprio in occasione dello Showcase of the Immortals di quest’anno, dove avranno u ...Paul Heyman è al fianco di Roman Reigns da oltre un anno, i due hanno una chimica mostruosa sia fuori che dentro il ring. Durante una recente intervista, Paul Heyman ha rivelato che secondo lui Roman ...