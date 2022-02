Ora Salvini ripudia le armi: "Sono contrario all'invio di armamenti in Ucraina". E per Draghi è un problema (Di domenica 27 febbraio 2022) È il Salvini arcobaleno. Quello che non ti aspetti. Altro che mitra imbracciato, come da celebre foto di tre anni fa del Capitano. Da Lucia Annunziata Salvini chiede all'Italia e all'Europa di "non distribuire armi letali al confine con la Russia, ma di seguire la via indicata dal Papa: corridoi umanitari e diplomazia". Niente armi nel mio nome, ribadisce il capo della Lega. Ed è una posizione che spariglia che manda in confusione il Parlamento e che avvicina Salvini a Nicola Fratoianni. Comunisti padani? Chi lo sa. Di sicuro martedì le Camere Sono chiamate a una prova di compattezza: votare all'unanimità una risoluzione che dia forza ai provvedimenti del governo Dragni. Ma ecco appunto c'è Salvini. Le parole sganciate in tv arrivano a Palazzo Chigi e nel tardo ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 febbraio 2022) È ilarcobaleno. Quello che non ti aspetti. Altro che mitra imbracciato, come da celebre foto di tre anni fa del Capitano. Da Lucia Annunziatachiede all'Italia e all'Europa di "non distribuireletali al confine con la Russia, ma di seguire la via indicata dal Papa: corridoi umanitari e diplomazia". Nientenel mio nome, ribadisce il capo della Lega. Ed è una posizione che spariglia che manda in confusione il Parlamento e che avvicinaa Nicola Fratoianni. Comunisti padani? Chi lo sa. Di sicuro martedì le Camerechiamate a una prova di compattezza: votare all'unanimità una risoluzione che dia forza ai provvedimenti del governo Dragni. Ma ecco appunto c'è. Le parole sganciate in tv arrivano a Palazzo Chigi e nel tardo ...

