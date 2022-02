Mal: una vita di musica, e non solo (Di domenica 27 febbraio 2022) Abbiamo sempre associato Mal a “Furia il cavallo del West” per il grande successo della canzone e del telefilm. Grazie alla popolarità acquisita nel nostro Paese, il cantante ha ottenuto nel 1989 la cittadinanza italiana. La carriera di Mal, però, è cominciata qualche anno prima in Gran Bretagna. Nato il 27 febbraio 1944 a Llanfrechfa, in Galles, negli anni Sessanta si trasferisce con la famiglia in Inghilterra e inizia la sua carriera con il gruppo The Meteors, adottando lo pseudonimo di Mal Ryder (il suo vero nome è Paul Bradley Couling). Il gruppo comincia ad esibirsi nei locali di Oxford, cantando cover di canzoni rock’n’roll. Mal: dal successo con gli Spirits al passaggio con i Primitives Il suo primo contratto discografico lo ottiene con la Decca Records con il suo nuovo gruppo Spirits. La casa discografica, però, punta maggiormente su di lui; pertanto, i dischi escono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Abbiamo sempre associato Mal a “Furia il cavallo del West” per il grande successo della canzone e del telefilm. Grazie alla popolarità acquisita nel nostro Paese, il cantante ha ottenuto nel 1989 la cittadinanza italiana. La carriera di Mal, però, è cominciata qualche anno prima in Gran Bretagna. Nato il 27 febbraio 1944 a Llanfrechfa, in Galles, negli anni Sessanta si trasferisce con la famiglia in Inghilterra e inizia la sua carriera con il gruppo The Meteors, adottando lo pseudonimo di Mal Ryder (il suo vero nome è Paul Bradley Couling). Il gruppo comincia ad esibirsi nei locali di Oxford, cantando cover di canzoni rock’n’roll. Mal: dal successo con gli Spirits al passaggio con i Primitives Il suo primo contratto discografico lo ottiene con la Decca Records con il suo nuovo gruppo Spirits. La casa discografica, però, punta maggiormente su di lui; pertanto, i dischi escono ...

