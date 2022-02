LIVE Sci di fondo, 10 km donne Lahti 2022 in DIRETTA: partenza da sprint delle svedesi (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA 15 KM DI SCI DI fondo DALLE 13.30 11.53 In linea con le migliori Natalia Nepryaeva, seconda al km 1.5, +0.8 da Frida Karlsson. 11.52 Intanto Jasmi Joensuu è arrivata al km 6.1, superando la metà gara: è prima con 16’23?0. 11.51 Qui le migliori quattro posizioni al km 1.5: 1 Frida Karlsson (SWE) 4’25?1 2 Jonna Sundling (SWE) +1?1 3 Emma Ribom (SWE) +1?6 4 Ebba Andersson (SWE) +6?4 11.50 Ottimo avvio delle svedesi, in quattro al comando al km 1.5 con il nuovo miglior tempo di Frida Karlsson. 11.49 Nuova leader al km 1.5, Jonna Sundling: 4’26?2, Ribom a 0.5. 11.48 Buon inizio per la svedese Ribom: passa al comando al km 1.5 con 4’26?7, il tempo registrato da Joensuu dista 8?8. 11.47 Riepiloghiamo i migliori tre tempi al km 3.7: 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 15 KM DI SCI DIDALLE 13.30 11.53 In linea con le migliori Natalia Nepryaeva, seconda al km 1.5, +0.8 da Frida Karlsson. 11.52 Intanto Jasmi Joensuu è arrivata al km 6.1, superando la metà gara: è prima con 16’23?0. 11.51 Qui le migliori quattro posizioni al km 1.5: 1 Frida Karlsson (SWE) 4’25?1 2 Jonna Sundling (SWE) +1?1 3 Emma Ribom (SWE) +1?6 4 Ebba Andersson (SWE) +6?4 11.50 Ottimo avvio, in quattro al comando al km 1.5 con il nuovo miglior tempo di Frida Karlsson. 11.49 Nuova leader al km 1.5, Jonna Sundling: 4’26?2, Ribom a 0.5. 11.48 Buon inizio per la svedese Ribom: passa al comando al km 1.5 con 4’26?7, il tempo registrato da Joensuu dista 8?8. 11.47 Riepiloghiamo i migliori tre tempi al km 3.7: 1 ...

