Invalsi per ingresso a università? Ministeri Università e Istruzione smentiscono | nessuna ipotesi

I Ministeri dell'Università della Ricerca e dell'Istruzione fanno sapere che non c'è nessuna ipotesi allo studio sull'utilizzo dei test Invalsi ai fini dell'ingresso ai corsi universitari ad accesso programmato. Mur e MI smentiscono così le voci circolate nei giorni scorsi che vedevano un'apertura sull'ipotesi dell'ammissione degli studenti all'Università tramite test Invalsi.

