Guerra in Ucraina, Torrevecchia-Boccea è presente: organizzata una raccolta cibo e abiti tramite i social, cittadini attivi e collaborativi (Di domenica 27 febbraio 2022) Non solo tuttologi, non solo “sputasentenze”, non solo critici o criticoni: i romani sui social sono anche, e soprattutto, di buon cuore. E basta l’occasione giusta per riboccarsi le maniche e darsi da fare. E quale occasione migliore – se tale termine si può usare per un orrore come la la Guerra – che il conflitto che sta devastando l’Ucraina? Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’accusa: giocattoli pieni di esplosivo per uccidere anche i bambini E’ bastato pubblicare, da parte della Dottoressa Maria Carmela D’Alessandro, una nota psicologa del quartiere Torrevecchia, un post in cui si parlava della raccolta fondi organizzata dalla chiesa Ucraina di Santa Sofia di via di Boccea. Una raccolta umanitaria da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Non solo tuttologi, non solo “sputasentenze”, non solo critici o criticoni: i romani suisono anche, e soprattutto, di buon cuore. E basta l’occasione giusta per riboccarsi le maniche e darsi da fare. E quale occasione migliore – se tale termine si può usare per un orrore come la la– che il conflitto che sta devastando l’? Leggi anche:in, l’accusa: giocattoli pieni di esplosivo per uccidere anche i bambini E’ bastato pubblicare, da parte della Dottoressa Maria Carmela D’Alessandro, una nota psicologa del quartiere, un post in cui si parlava dellafondidalla chiesadi Santa Sofia di via di. Unaumanitaria da ...

Advertising

NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - antoniorossiel7 : Guerra Russia-Ucraina, Dario Fabbri: 'Ecco perché Putin si sta spingendo... - lapierpierina : RT @fratotolo2: Fino a qualche giorno fa, “i media italiani diffondono bufale su vaccini e Covid”. Poi credono, come se fossero ipnotizzati… -