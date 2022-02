Ghost of Kiev Kill. Il video del “Fantasma di Kiev” che abbatte un aereo russo: è un videogioco (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel corso dell’invasione russa in Ucraina sarebbe apparso un eroe dell’aviazione soprannominato «il Fantasma di Kiev» o citato attraverso le parole «Ghost of Kiev Kill», autore di diversi abbattimenti di aerei nemici. Come prova della sua esistenza, viene diffuso un video (qui, qui e qui) dove un aereo ucraino abbatte un velivolo russo sopra gli edifici di una cittadina del Paese. Le immagini, in realtà, sono false. Per chi ha fretta In Ucraina circola il mito di un pilota dell’aeronautica capace di abbattere con facilità gli aerei russi. Il pilota viene descritto come “il Fantasma di Kiev”. Non c’è alcuna prova che esista un ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel corso dell’invasione russa in Ucraina sarebbe apparso un eroe dell’aviazione soprannominato «ildi» o citato attraverso le parole «of», autore di diversi abbattimenti di aerei nemici. Come prova della sua esistenza, viene diffuso un(qui, qui e qui) dove unucrainoun velivolosopra gli edifici di una cittadina del Paese. Le immagini, in realtà, sono false. Per chi ha fretta In Ucraina circola il mito di un pilota dell’aeronautica capace dire con facilità gli aerei russi. Il pilota viene descritto come “ildi”. Non c’è alcuna prova che esista un ...

InquisitorPz : Dall'idea di The Ghost citato viene fatto il video The Ghost of Kiev ( - jckp_ : ‘THE GHOST OF KYIV’, LA LEGGENDA DEL PILOTA UCRAINO CHE AVREBBE ABBATTUTO 6 CACCIA RUSSI - mathhs : 6/0 positivo sempre ghost of kiev é o nome dele - Arbiter852 : @Musso___ -Ghost of Kiev - Isola dei serpenti - Turchia che blocca gli stretti - 3500 soldati russi morti Zelensky… - giacomoessio : @magariforse Vero…boh va a sapere. Hai per caso cercato o trovato qualcosa sul “Ghost of Kiev” ? Il pilota ucraino… -