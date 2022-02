Gerry Scotti posta una foto che nessuno si aspettava e il web lo sommerge di commenti

(Di domenica 27 febbraio 2022)è un noto conduttore televisivo, uno dei più amati di sempre della televisione italiana. Da un pò di tempo a questa parte,è diventato nonno di una bellissima bambina. Il figlio Edoardoinfatti, poco più di un anno fa ha avuto una figlia dalla compagna Ginevra Piola. A dare l’annuncio della nascita della piccola era stato proprio lo stesso conduttore, felice di diventare finalmente nonno. In diverse occasioni il conduttore ha dimostrato di essere un nonno tanto felice e orgoglioso della sua nipotina. Proprio nei giorni scorsi è apparso proprio con la piccolina, che si chiama Virginia. Lain questione è diventata virale ed ha ricevuto davvero tantissimi like epositivi.in versione nonno a ...

Advertising

infoitcultura : A Striscia la notizia Gerry Scotti con Francesca Manzini - MediasetTgcom24 : 'Striscia la notizia', Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano al timone per il terzo anno consecutivo… - Claricmat3 : RT @iovolevosolote: - Tu si na cosa grande Gara cover: giudice Gerry Scotti (1° posto) 23/01/2022 #Amici21 - Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Finalmente Soli apparsa anche nella fiction #BuongiornoMamma . L'episodio citato è 'i magnifici7'. Tra i più amati e ric… - Manuel_trash : RT @caroline_tereso: Ecco.. E poi ritrovi intervista di @Gerry_Scotti che racconta di quando in campagna si tolse le scarpe e andò a piedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

La coppia lascerà il posto dietro al bancone del TG satirico di Antonio Ricci lunedì 28 febbraio, permettendo il ritorno alla conduzione die Francesca Manzini . Ana Mena a 'Verissimo': '...... tuttavia, il pubblico in questi ultimi anni ha imparato a conoscere bene: si tratta nientemeno che die Francesca Manzini. Striscia la Notizia, l'esperienza di Silvia Toffanin è ...Gerry Scotti è un noto conduttore televisivo, uno dei più amati di sempre della televisione italiana. Da un pò di tempo a questa parte, Gerry è diventato nonno di una bellissima bambina. Il figlio Edo ...Non vedo l'ora di riabbracciare il mio Gerry e per ultimo (ma sempre primo) ringraziare Antonio Ricci per l'opportunità» Allora, o ci sono stati i ladri o c'è stata la Manzini! Per fortuna c'è stata l ...