Ennesima dura lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per motivazioni assurde (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip è arrivata un’altra discussione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni Continua il percorso dei L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip è arrivata un’altra discussione traContinua il percorso dei L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Millennium_10 : @ForteTano @LeonettiFrank Sei troppo gentile con il portiere.... Quella è una bella papera e grave...!!! Purtroppo… - corvina_ : RT @dollopheadz: ennesima dura prova per le mie ovaie che giornata - Nicolet17190359 : RT @dollopheadz: ennesima dura prova per le mie ovaie che giornata - dollopheadz : ennesima dura prova per le mie ovaie che giornata - tiramisuxchri : RT @Ele58423935: Maglia a parte quello che adesso più mi distrugge é sapere che Chri abbia dovuto sentirsi dire per l'ennesima volta frasi… -