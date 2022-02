Draghi sbaglia: i rigassificatori non vanno aumentati (Di domenica 27 febbraio 2022) Pochi giorni fa Mario Draghi interveniva in Parlamento e leggeva queste parole: «Il governo è al lavoro per affrontare una possibile crisi energetica. E programma di aumentare le forniture alternative, le importazioni di gas liquefatto, i rigassificatori applausi. Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone applausi. Il governo è pronto ad intervenire per calmierare il prezzo dell’energia ove questo fosse necessario… beh, sì, è necessario». Draghi parla di “possibile” crisi energetica, ove invece la crisi è in atto da tempo, e non per i fatti di guerra del momento. Promette di affrontarla incrementando le alternative, che però sono la vera causa della crisi energetica. Avverte che “potrebbe” essere necessario l’uso del carbone, ove invece l’uso del carbone è cruciale se si vuole non dico risolvere ma anche solo ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) Pochi giorni fa Mariointerveniva in Parlamento e leggeva queste parole: «Il governo è al lavoro per affrontare una possibile crisi energetica. E programma di aumentare le forniture alternative, le importazioni di gas liquefatto, iapplausi. Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone applausi. Il governo è pronto ad intervenire per calmierare il prezzo dell’energia ove questo fosse necessario… beh, sì, è necessario».parla di “possibile” crisi energetica, ove invece la crisi è in atto da tempo, e non per i fatti di guerra del momento. Promette di affrontarla incrementando le alternative, che però sono la vera causa della crisi energetica. Avverte che “potrebbe” essere necessario l’uso del carbone, ove invece l’uso del carbone è cruciale se si vuole non dico risolvere ma anche solo ...

