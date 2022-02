Coppa del Mondo, Goggia delle meraviglie: l’azzurra è terza in discesa libera (Di domenica 27 febbraio 2022) Sofia Goggia ha ritrovato il podio in Coppa del Mondo grazie al terzo posto nella seconda discesa femminile in programma sulle nevi elvetiche di Crans-Montana. Quarantesimo podio in carriera per la campionessa bergamasca, oltre ad essere un risultato importantissimo in chiave classifica di specialità. Una sfida tiratissima che ha visto l’azzurra battagliare per le posizioni nobili della classifica, mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio per sconfiggere la concorrenza, terminando a 23 centesimi dalla vittoria. Goggia ha così guadagnato dieci punti nei confronti di Corinne Suter, quarta ad appena 4 centesimi di distacco, nel confronto per una sfera di cristallo che verrà assegnata solamente alle finali di Courchevel-Méribel. La ventinovenne finanziera dovrà gestire al ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Sofiaha ritrovato il podio indelgrazie al terzo posto nella secondafemminile in programma sulle nevi elvetiche di Crans-Montana. Quarantesimo podio in carriera per la campionessa bergamasca, oltre ad essere un risultato importantissimo in chiave classifica di specialità. Una sfida tiratissima che ha vistobattagliare per le posizioni nobili della classifica, mettendo in mostra tutto il meglio del suo repertorio per sconfiggere la concorrenza, terminando a 23 centesimi dalla vittoria.ha così guadagnato dieci punti nei confronti di Corinne Suter, quarta ad appena 4 centesimi di distacco, nel confronto per una sfera di cristallo che verrà assegnata solamente alle finali di Courchevel-Méribel. La ventinovenne finanziera dovrà gestire al ...

