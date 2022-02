Atletica, Jacobs: “Oggi non sufficiente, ma conta arrivare ai Mondiali al massimo” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Non mi darei la sufficienza Oggi, ma l’importante era vincere il titolo. Ora testa alle prossime gare, ce ne saranno un po’ prima di Belgrado. Spero di poter correre già mercoledì a Madrid, poi magari una tappa a Belgrado prima dei Mondiali. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto, conta farlo quando conta ovvero ai Mondiali: lì l’obiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo riprendendo a fare lavori più lunghi e a fare più forza in palestra, conta arrivare ai Mondiali al massimo della forma”. Queste le parole di Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto gli Assoluti indoor ad Ancona, primo impegno in cui il velocista azzurro si è esibito in Italia dopo il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Non mi darei la sufficienza, ma l’importante era vincere il titolo. Ora testa alle prossime gare, ce ne saranno un po’ prima di Belgrado. Spero di poter correre già mercoledì a Madrid, poi magari una tappa a Belgrado prima dei. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto,farlo quandoovvero ai: lì l’obiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo riprendendo a fare lavori più lunghi e a fare più forza in palestra,aialdella forma”. Queste le parole di Marcellai microfoni di Rai Sport dopo aver vinto gli Assoluti indoor ad Ancona, primo impegno in cui il velocista azzurro si è esibito in Italia dopo il ...

Advertising

Eurosport_IT : MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 6… - Eurosport_IT : ZAYNAB DOSSO NELLA STORIA ?? Dopo 39 anni è suo il nuovo record nei 60m: il cronometro si ferma a 7”16 ?? #Atletica… - sportface2016 : #Atletica, #Jacobs dopo la vittoria agli Assoluti: 'Oggi non sufficiente, ma conta arrivare ai Mondiali al massimo' - la_staxy : RT @Eurosport_IT: MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 60m! Ot… - Dorian221190 : RT @Eurosport_IT: MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 60m! Ot… -