A Trieste è arrivato un autobus dall’Ucraina | a bordo donne e bambini

(Di domenica 27 febbraio 2022) Uncon targa ucraina con una cinquantina di persone ain fuga dalla guerra èal confine di Fernetti (). Aci sono. Gli uomini sono solo due, di cui uno è l’autista. Ad attendere il bus c’erano le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontiera. Sono diretti tutti a casa di amici o di conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno è diretto anche a Roma. L’è uno di quelli utilizzati per i trasferimenti su grandi distanze, probabilmente di una compagnia tedesca, e sarebbe il primo di profughi giunto a Fernetti, primo confine italiano, per chi arriva dall’Est. Già oggi nelle prime ore del ...

