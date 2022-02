Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @Gazzetta_it: Yastremska: 'Due notti nel rifugio, poi la fuga dalla guerra senza genitori' - Gazzetta_it : Yastremska: 'Due notti nel rifugio, poi la fuga dalla guerra senza genitori' - ArmandoSoave85 : RT @livetennisit: Dayana Yastremska ha passato due notti in un parcheggio ed è scappata con la sorella dall’Ucraina - livetennisit : Dayana Yastremska ha passato due notti in un parcheggio ed è scappata con la sorella dall’Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Yastremska Due

straziante quello che si legge nell'ultimo post di Dayana, costretta a lasciarsi alle spalle i genitori, oltre che il proprio Paese, per sfuggire ...ed Ucraina e dopo aver trascorsonotti ...... che frequenta insieme a connazionali come Marta Kostyuk, Anhelina Kalinina, Dayana, ... In una story su Instagram ha pubblicato un disegno con iPaesi belligeranti stretti in un abbraccio.Arrivano continuamente immagini strazianti dall’Ucraina, dove l’esercito russo ha iniziato un’operazione militare nella notte del 24 febbraio. Il popolo ucraino sta subendo in queste ore le conseguenz ...Dayana Yastremska e sua sorella minore hanno trascorso due notti in un parcheggio sotterraneo prima di riuscire a lasciare l’Ucraina e sfuggire ...