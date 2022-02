Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 12:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA TAGLIACOZZO E TERAMO; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI DOTAZIONE DI PNEUMATICI INVERNALI; E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SU ALCUNE ARTERIE DEL TERRITORIO: IN PROVINCIA DI RIETI SULLE REGIONALI DI MORRO E DEL TERMINILLO, IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI DI FIUGGI, SORA, FORCA D’ACERO, E SUBLACENSE; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, A Roma SERVIZIO INTERROTTO PER LE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24-TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA TAGLIACOZZO E TERAMO; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI DOTAZIONE DI PNEUMATICI INVERNALI; E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SU ALCUNE ARTERIE DEL TERRITORIO: IN PROVINCIA DI RIETI SULLE REGIONALI DI MORRO E DEL TERMINILLO, IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI DI FIUGGI, SORA, FORCA D’ACERO, E SUBLACENSE; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, ASERVIZIO INTERROTTO PER LE ...

