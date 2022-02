Veglie di solidarietà in tutto il mondo per l' Ucraina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Migliaia di persone sono scese in piazza inilper dire no alla guerra ine manifestarealla popolazionesotto attacco. Nelle immagini il raduno di centinaia di ...

Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il mondo per dire no alla guerra in Ucraina e manifestarealla popolazione ucraina sotto attacco. Nelle immagini il raduno di centinaia di persone a Times Square, New York, tra cui molti ucraini che vivono negli Stati Uniti, con bandiere giallo - ...Nessuno ha fattodi preghiera'. Il consigliere Pd Andrea Zanoni ha commentato: "I tentativi ... il portavoce di Putin, pubblicano messaggi contro la guerra e diall'Ucraina su ...