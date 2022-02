Uomini e Donne, vi ricordate la non scelta di Nicolò Brigante? Dopo il programma ha realizzato il suo grande sogno (Di sabato 26 febbraio 2022) Circa 4 anni fa Nicolò Brigante uscì dal programma con Virginia Stablum, ma cosa fa oggi la ragazza non scelta dal bel siciliano? Era la stagione 2017/2018 e sul trono classico sedeva l’imprenditore siciliano Nicolò Brigante, all’epoca non ancora venticinquenne. Originario di Catania, il giovane fece un percorso ricco di emozioni grazie anche al carattere L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022) Circa 4 anni fauscì dalcon Virginia Stablum, ma cosa fa oggi la ragazza nondal bel siciliano? Era la stagione 2017/2018 e sul trono classico sedeva l’imprenditore siciliano, all’epoca non ancora venticinquenne. Originario di Catania, il giovane fece un percorso ricco di emozioni grazie anche al carattere L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

UNHCRItalia : Abbiamo intensificato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare la popolazione civile in fu… - adrianobiondi : Il coraggio delle donne e degli uomini di San Pietroburgo e Mosca: con voi, per tutti noi - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'Siamo pronti a contribuire con circa 1400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aero… - aliciainuruguay : Incoscientemente preferisco mille volte i cantanti uomini che le cantanti donne - FabrizioGRIMA : RT @_NonDirmelo_: • Se gli uomini trombassero con la stessa passione con cui mi insultano,noi donne saremmo sempre sorridenti!?????? #frustra… -