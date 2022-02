UFC | Islam Makhachev vs Bobby Green stanotte in tv | card | orario e streaming

(Di sabato 26 febbraio 2022)(20-1) contro(29-12-1) in una notte da non perdere allo Ufc Apex. L’avversario del daghestano ha accettato di combattere contro uno dei fighter più competitivi del momento con soli dieci giorni di preavviso dopo l’infortunio di Beneil Dariush. Si combatte nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio dalle 01:00, mentre il main event inizierà intorno alle 03:00.è al quarto posto del ranking dei pesi leggeri, dietro lo stesso Dariush, Poirier e Gaethje e ovviamente del campione Oliveira. La sfida disarà un catchweight a 160lb, quindi dovrebbe avere una rilevanza solo parziale ai fini del ranking e della corsa alla sfida titolata. Ma con una vittoria spettacolare,potrebbe avvicinare la chance per la ...

... Makhachev ha quindi bisogno di un successo spettacolare per convincere l'a garantirgli una ... Wellington Turman (pesi medi) Intorno alle 03:00,Makhachev vs. Bobby GreenSi è chiuso con le braccia al cielo di Charles Oliveira il 2021 di arti marziali miste e di. Battendo Dustin Poirier, il campione brasiliano lancia la sfida agli altri re della categoria ......Data, orario e come vedere in tv e streaming Islam Makhachev contro Bobby Green: la card inizia alle 01:00, fuso orario, diretta su Dazn ...UFC Vegas 49: si è da poco conclusa la cerimonia del peso degli atleti coinvolti nella card del Pay Per View. Un'atleta ha fallito il test della bilancia.