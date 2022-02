Ucraina, la Corea del Nord al fianco della Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» (Di sabato 26 febbraio 2022) La Corea del Nord prende una posizione ufficiale, al fianco della Russia. La crisi che ha portato all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata provocata dalla politica... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladelprende una posizione ufficiale, al. La crisi che ha portato all'invasione dell'da parteè stata provocata dalla politica...

Advertising

midnightsilvia : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, la Corea del Nord al fianco della Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» https://t.c… - Giannan64764778 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, la Corea del Nord al fianco della Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» https://t.c… - TheDocReQ : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, la Corea del Nord al fianco della Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» https://t.c… - Lucia23670081 : RT @LUCABRAMBILLA24: Ucraina, la Corea del Nord si schiera con la Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» https://… - andyberg71 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina, la Corea del Nord al fianco della Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» https://t.c… -