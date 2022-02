Quando sulle mie bugie sono inciampata

Leggi su dilei

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tutte odiamo ammettere di essere delle bugiarde, ma lo siamo. La verità è che non ci vogliamo abbastanza bene e quindi ci affossiamo, ci raccontiamo di non essere all’altezza, di non bastare, ci diciamo delle cattiverie. Quante volte midetta “lascio stare perché tanto non ce la faccio”? Quante volte ho deciso di perdonare l’imperdonabile mentendo a me stessa e dicendo “non succederà più”? Bene, è l’ora di smettere di dirsie imparare ad amarsi. Leche ci raccontiamo ogni giorno Capita a tutte di avere paura, di temere un fallimento o una rottura. A volte preferiamo convincerci che la realtà è diversa, che le cose non vanno poi così male. Altre volte invece ci sabotiamo. Magari arriva l’occasione perfetta per crescere e migliorarsi, l’opportunità di un lavoro migliore, o di incontrare l’anima gemella. E che ...