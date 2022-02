Nathaly Caldonazzo, altro scivolone al GF Vip: la frase sul cibo che non piace (Di sabato 26 febbraio 2022) In questo periodo Nathaly Caldonazzo si sta rendendo protagonista di frasi piuttosto imbarazzanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver quasi rischiato la squalifica a causa delle dichiarazioni contro Jessica Selassiè e la sua famiglia, la showgirl si è resa protagonista di un’altra frase incresciosa. Vediamo cosa è successo. I motivi per cui Nathaly Caldonazzo sta facendo parlare di sé al GF Vip Al GF Vip si continua a parlare del Nathaly Caldonazzo Gate. La donna, infatti, qualche giorno fa pare abbia pronunciato delle frasi piuttosto gravi contro Jessica. Nello specifico, sembrerebbe averle dato della ladra proprio come suo padre. Come se non bastasse, poi, ha anche detto che le sorelle Selassiè sarebbero protette dagli zingari, in quanto loro ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 febbraio 2022) In questo periodosi sta rendendo protagonista di frasi piuttosto imbarazzanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver quasi rischiato la squalifica a causa delle dichiarazioni contro Jessica Selassiè e la sua famiglia, la showgirl si è resa protagonista di un’altraincresciosa. Vediamo cosa è successo. I motivi per cuista facendo parlare di sé al GF Vip Al GF Vip si continua a parlare delGate. La donna, infatti, qualche giorno fa pare abbia pronunciato delle frasi piuttosto gravi contro Jessica. Nello specifico, sembrerebbe averle dato della ladra proprio come suo padre. Come se non bastasse, poi, ha anche detto che le sorelle Selassiè sarebbero protette dagli zingari, in quanto loro ...

99wo0 : RT @wh3rear3u: Scandalizzati per la battuta di un film il tutto mentre salvano Nathaly Caldonazzo, siete patetici e fate ridere. Uscite a t… - tuttopuntotv : Nathaly Caldonazzo, altro scivolone al GF Vip: la frase sul cibo che non piace #GFVip6 #GFVip #mirinat #jessvip… - wh3rear3u : Scandalizzati per la battuta di un film il tutto mentre salvano Nathaly Caldonazzo, siete patetici e fate ridere. U… - aur24 : RT @IlCommentato: Comunque ufficialmente le fan di soleil stanno salvando nathaly caldonazzo nonostante le frasi razziste, bene sappiate ch… - AboutFancy : @ninarosesnow La parola ladra non è mai stata utilizzata. È stata accusata di aver preso del cibo, accusa contestua… -