Inter | febbraio da incubo Non vince e non segna più

Advertising

DiMarzio : #Inter, le parole di #Marotta e #Dzeko prima della gara con il #GenoaInter - DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - DiMarzio : #Inter, #Inzaghi commenta il pareggio con il #Genoa: 'Sarei più preoccupato se non creassimo occasioni' - storiainter : Accadde nel mondo Inter il 26 febbraio: 11 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi - questionedifede : @Lucyaglam Serve più umiltà, alcuni dei nostri si erano montati troppo e adesso non ne infilano una giusta. Serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter febbraio

Invece la frustrazione mostrata da Barella, in momenti di cattiva gestione, è stata un po' la faccia di questache promette, promette, eppoi son più le cilecche. Peggio quando il Genoa è ...... alle ore 20:45 di domenica 27sarà grande spettacolo con l'ex Maurizio Sarri che incrocia ...di tornare in vetta alla classifica e i partenopei hanno giocato di lunedì sera dopoe Milan, ...Sono questi i risultati ottenuti durante l’Action Day del 23 febbraio u.s. eseguita nel comune di Caserta, operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di ...Ciò che era un fiore all'occhiello si è improvvisamente trasformato in problema da risolvere al più presto: strappa un sorriso il fatto che l'Inter, migliore attacco della Serie A con 55 reti, non ...