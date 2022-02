Guerra Ucraina-Russia, Macron: "Durerà, prepararsi" (Di sabato 26 febbraio 2022) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) - La Guerra tra Ucraina e Russia "Durerà" e "dobbiamo prepararci". A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell'Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando che il governo prepara "un piano di resilienza" per far fronte alle conseguenze economiche di questa crisi. "La Guerra è tornata in Europa... Se dovessi comunicarvi la mia convinzione questa mattina, è che questa Guerra Durerà" e questo "non sarà senza conseguenze per il mondo agricolo". "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la Guerra sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) - Latra" e "dobbiamo prepararci". A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell'Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel, annunciando che il governo prepara "un piano di resilienza" per far fronte alle conseguenze economiche di questa crisi. "Laè tornata in Europa... Se dovessi comunicarvi la mia convinzione questa mattina, è che questa" e questo "non sarà senza conseguenze per il mondo agricolo". "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in. La coalizione contro lasta ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - GianfrancoMasi : RT @vitalbaa: Nuovo stato di emergenza, tre mesi. Dovrebbe essere finalizzato solo a dare supporto alla Protezione civile europea per la gu… - CiaChiu : RT @RobertoRenga: Didascalie di guerra: il bimbo che nasce in metropolitana; il panzer russo che schiaccia l'auto civile; i marinai ucraini… -