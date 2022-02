Formula 1 - Esteban Ocon: Per ora, Ferrari e McLaren sono le migliori (Di sabato 26 febbraio 2022) Incontrare un pilota di Formula 1 rilassato e disponibile a una lunga conversazione non è cosa frequente, ma è quello che ci è capitato nel corso della terza giornata di test a Barcellona, l'ultima di questa prima tornata con le nuovissime monoposto 2022 prima che il Circus si trasferisca in Bahrain per la seconda sessione di prove e l'inizio del Mondiale. Protagonista dell'incontro nel paddock con un ristrettissimo gruppo di giornalisti, Esteban Ocon, driver dell'Alpine al fianco di Fernando Alonso. Che, per inciso, si è da poco fermato in pista per un guasto alla sua power unit e si limita a un saluto alla stampa italiana, prima di lasciare anzitempo il circuito. Ocon, 25 anni, vanta già una lunga esperienza in Formula 1, dov'è presente dal 2016 avendo corso con Manor e Force India: dopo una pausa ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 febbraio 2022) Incontrare un pilota di1 rilassato e disponibile a una lunga conversazione non è cosa frequente, ma è quello che ci è capitato nel corso della terza giornata di test a Barcellona, l'ultima di questa prima tornata con le nuovissime monoposto 2022 prima che il Circus si trasferisca in Bahrain per la seconda sessione di prove e l'inizio del Mondiale. Protagonista dell'incontro nel paddock con un ristrettissimo gruppo di giornalisti,, driver dell'Alpine al fianco di Fernando Alonso. Che, per inciso, si è da poco fermato in pista per un guasto alla sua power unit e si limita a un saluto alla stampa italiana, prima di lasciare anzitempo il circuito., 25 anni, vanta già una lunga esperienza in1, dov'è presente dal 2016 avendo corso con Manor e Force India: dopo una pausa ...

