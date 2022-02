Eritrea, italiano il primo impianto solare in azienda privata (Di sabato 26 febbraio 2022) ZaEr Plc Zambaiti Eritrea, azienda italiana presente dal 2004 in Eritrea, ha inaugurato ad Asmara il 22 febbraio scorso il primo impianto fotovoltaico di una azienda manifatturiera privata in Eritrea. L’impianto può produrre fino a 325 KW attraverso 600 pannelli e 6 inverter permettendo di ridurre il consumo di energia dalla rete elettrica dell’80% e di diesel per il generatore di oltre il 50%. L’azienda punta a diventare carbon free entro la seconda parte del 2022 con ulteriori investimenti. L’Eritrea ha una posizione di vantaggio nella produzione di energia solare grazie al numero elevato di ore di sole al giorno ed alle temperature moderate. L’azienda italiana è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) ZaEr Plc Zambaitiitaliana presente dal 2004 in, ha inaugurato ad Asmara il 22 febbraio scorso ilfotovoltaico di unamanifatturierain. L’può produrre fino a 325 KW attraverso 600 pannelli e 6 inverter permettendo di ridurre il consumo di energia dalla rete elettrica dell’80% e di diesel per il generatore di oltre il 50%. L’punta a diventare carbon free entro la seconda parte del 2022 con ulteriori investimenti. L’ha una posizione di vantaggio nella produzione di energiagrazie al numero elevato di ore di sole al giorno ed alle temperature moderate. L’italiana è ...

