Disparità salariale in Europa | ecco quanto guadagnano le donne rispetto agli uomini | i dati

"Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore" (art.157 TFUE). Nel 1957, con il trattato di Roma, l'Unione europea ha adottato il principio di pari retribuzione per pari lavoro. Eppure, nonostante i proclami, l'Europa è ancora lontana da un'effettiva parità tra i sessi. Stando infatti all'ultimo aggiornamento dei dati Eurostat, relativo al 2019, il divario retributivo di genere (come salario lordo orario) nei paesi UE27 risulta pari al 14,1%. Un dato fortemente variabile all'interno dell'Unione, con alcuni paesi in cui supera il 20% e altri in cui invece si attesta su cifre inferiori al 5%. In Europa Estonia e Lettonia sono i primi paesi Ue per Disparità salariale.

