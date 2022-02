Diletta Leotta non trova pace | l’indiscrezione bomba corre veloce

(Di sabato 26 febbraio 2022) Prima la separazione tra Michelle Huziker e Tomaso Trussardi, poi la presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso un’altra protagonista del mondo dello spettacolo non è più fidanzata. La cronaca rosa continua a sfornare notizie: nell’ultimo periodo sono stati diversi gli scoop che hanno riguardato personaggi pubblici che troncano le loro relazioni. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro rapporto con un comunicato stampa. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, scrivono i due. Poi negli ultimi giorni è deflagrata la ...

e Giacomo Cavalli sono già arrivati al capolinea della loro storia d'amore, che è stata davvero rapida come un lampo. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale 'Diva e Donna', ...non è fidanzata. Stando a quanto si legge sul settimanale Diva e Donna sarebbe già finita la relazione tra la presentatrice di Dazn e il modello Giacomo Cavalli . I due si sono ...Diletta Leotta non se ne accorge: l'accappatoio della conduttrice di DAZN si apre troppo proprio lì, i fan in deliro. Lo scatto hot!La bella Leotta, però, dopo un periodo di singletudine, sembra ora nuovamente impegnata; il “bello” in questo caso sarebbe il modello Giacomo Cavalli, con cui fa coppia fissa da un po’ Diletta Leotta ...