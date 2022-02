ATP Dubai 2022, Andrey Rublev trionfa in Finale: battuto Jiri Vesely in due set e Berrettini scavalcato nel ranking (Di sabato 26 febbraio 2022) Un successo dai mille significati. Andrey Rublev (n.7 del ranking) è il trionfatore dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi il russo ha completato il proprio percorso alla grande, battendo per 6-3 6-4 la sorpresa assoluta di questo torneo, il ceco Jiri Vesely (n.123 del mondo), capace di battere nei quarti di Finale l’ormai ex n.1 del mondo (n.2 dalla prossima settimana) Novak Djokovic. Una partita in cui il differente ranking si è notato e nella quale Rublev è riuscito a non farsi condizionare dalle tante emozioni delle ultime ore. Indubbiamente, il conflitto militare tra Russia e Ucraina di questi ultimi giorni ha toccato da vicino Andrey, che a più riprese ha espresso una posizione ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Un successo dai mille significati.(n.7 del) è iltore dell’ATP500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi il russo ha completato il proprio percorso alla grande, battendo per 6-3 6-4 la sorpresa assoluta di questo torneo, il ceco(n.123 del mondo), capace di battere nei quarti dil’ormai ex n.1 del mondo (n.2 dalla prossima settimana) Novak Djokovic. Una partita in cui il differentesi è notato e nella qualeè riuscito a non farsi condizionare dalle tante emozioni delle ultime ore. Indubbiamente, il conflitto militare tra Russia e Ucraina di questi ultimi giorni ha toccato da vicino, che a più riprese ha espresso una posizione ...

