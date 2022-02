Anna Safroncik, l'attrice in lacrime per il padre a Kiev: 'Non riesco a dormire' (Di sabato 26 febbraio 2022) Anna Safroncik preoccupata per la guerra in corso. L'attrice ucraina, nata a Kiev, è in ansia perchè suo padre vive lì. Negli ultimi giorni Anna ha pubblicato una serie di stories Instagram in cui ha ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022)preoccupata per la guerra in corso. L'ucraina, nata a, è in ansia perchè suovive lì. Negli ultimi giorniha pubblicato una serie di stories Instagram in cui ha ...

Advertising

occhio_notizie : Anna Safroncik preoccupata per il padre a Kiev: “Temo venga arruolato, non riesco a dormire''?… - CaffeFou : L'angoscia di Anna Safroncik: 'Mio padre a Kiev. Temo venga arruolato' #UcraniaRussia #Guerra #guerraucraina… - LaPaoEmme : La mamma di Anna Safroncik ex attrice di Centovetrine e Le tre rose di Eva #lavitaindiretta #UcraniaRussia - IOdonna : L'attrice racconta sui social quello che sta succedendo a Kiev dopo l'attacco russo: «Mio padre è ancora in città.… - infoitinterno : ”Mio padre è a Kiev”, Anna Safroncik racconta il dramma: cosa sta accadendo in città? -