Vaccino Valneva con virus inattivato, ok Ema in arrivo (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il vaccini anti-covid di Valneva, il primo con virus inattivato, potrebbe ricevere entro fine marzo il via libera europeo al Vaccino anti-Covid di Valneva. L'azienda francese annuncia oggi che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha fornito una valutazione iniziale su VLA2001 – questo il nome del candidato nuovo prodotto-scudo contro Sars-CoV-2 – sottoponendo a Valneva un elenco di domande alle quali la società conta di riuscire a rispondere nei prossimi giorni. Se tutto andrà come atteso, dunque, Valneva prevede di ricevere "alla fine del primo trimestre 2022" una raccomandazione positiva del Chmp all'approvazione condizionata di VLA2001 per l'immunizzazione primaria negli adulti tra 18 e 55 anni.

