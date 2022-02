Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev e mentre i combattimenti Sono in corso a nord della Capitale non c’è l’esercito ucraino di fatto le truppe russe Sono ormai a pochi chilometri dalla città dove nella notte hanno almeno due forti esplosioni fonti Ucraina hanno riferito di avere intercettati alcuni missili un aereo Russo di quei frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale incendiando un edificio forze nemiche sono entrata a Chieve ma io resto qui a del presidente edilizia Aggiungendo che finora 137 militari ucraini Sono stati uccisi e 316 rimasti feriti avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa dopo il vaso della vigilia con i timori per linfa di invasione della Russia Ucraina e le sanzioni della comunità internazionale a ...